Донецк, , 13:36 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Артиллерия ВСУ

В 11:15 зафиксирована атака с позиций в посёлке Новгородское. По Пантелеймоновке боевики выпустили шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские артиллеристы открыли огонь по населённому пункту Доломитное в Донецкой Народной Республике.