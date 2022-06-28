Москва, 28 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Украина может завершить кровопролитие до конца суток, отдав приказ националистам сложить оружие. Об этом 28 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Украинская сторона может все прекратить до конца текущих суток: нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие. И нужно выполнить условия Российской Федерации. И всё может закончиться до конца суток», — заявил Песков.

«Остальное — уже размышления главы украинского государства. Мы же ориентируемся на заявления нашего президента», — указал он.