Сеул, , 13:02 — REGNUM Экс-министр обороны США Джеймс Мэттис примет участие в Сеульском форуме (Seoul Forum 2022), посвященном перспективам отношений между Южной Кореей и США при администрации Юн Сок Ёля.

Джеймс Мэттис Иван Шилов © ИА REGNUM

Мэтисс, возглавлявший Пентагон с января 2017 года по декабрь 2018 года, присоединится к дискуссии 1 июля.

По словам организаторов, в рамках форума состоится две сессии. Одна из них будет посвящена внешней политике Сеула и отношениям между Южной Корей и США, а вторая — цепочкам поставок и технологиям.

Мероприятие организовано некоммерческой организацией Сеульский форум по международным делам, Центром стратегических и международных исследований (CSIS).