Осло, , 12:25 — REGNUM Несмотря на кризис в делах крупнейшего перевозчика северной Европы «Скандинавские авиалинии» (SAS), правительство Норвегии не планирует выделять средства для разрешения финансовых трудностей. Об этом 28 июня сообщил министр торговли и промышленности Норвегии Ян Кристиан Вестре в ходе пресс-конференции, передает телеканал SVT.

Самолёт авиакомпании SAS Jhz94

Норвежское государство ранее было одним из владельце SAS, но пару лет назад избавилось от своей доли в компании. Среди норвежских СМИ появились сообщения о том, что норвежское государство может снова прийти на по помощь авиакомпании.

Однако во время пресс-конференции министр торговли и промышленности Вестре заявил, что правительство Норвегии не будет заниматься антикризисным финансированием.

«Они должны прочно стоять на своих собственных ногах, и важно, чтобы они, как и все остальные участники рынка, вносили изменения, чтобы оставаться конкурентоспособными», — сказал министр.