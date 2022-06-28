Лима, , 12:15 — REGNUM Министр иностранных дел Перу Сесар Ланда осудил на Второй конференции ООН по океанам серьезный разлив нефти, вызванный в январе 2022 года испанской транснациональной компанией Repsol. Об этом пишет Prensa Latina.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он напомнил, что в результате разлива более 10 000 баррелей сырой нефти у пляжа Вентанилья в Лиме пострадало более пяти тысяч гектаров моря и тысячи семей, которые «до сих пор не получили удовлетворительной компенсации» от компании Repsol.

Министр также отметил важность международного сотрудничества для противостояния глобальным проблемам, стоящим перед океанами, особенно загрязнению морской среды.