Луганск, 28 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Цветы к монументам защитникам Луганской Народной Республики и Героям Великой Отечественной войны возложил 28 июня в Луганске губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили в пресс-службе администрации региона.

https://www.volgograd.ru Андрей Бочаров в Луганске

Глава региона с рабочей поездкой прибыл в Луганск. Он отдал дань памяти героям, погибшим при защите Отечества. В программе пребывания волгоградской делегации помимо рабочих переговоров запланировано и посещение социально значимых объектов, а также встреча с активом.

Волгоградская область будет участвовать в восстановлении мирной жизни в ЛНР — регион взял шефство над Станично-Луганским районом республики.