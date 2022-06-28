Вашингтон, 28 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Сенатор США Джинн Шейхин полагает, что Соединенные Штаты быстро смогут одобрить заявки Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом Шейхин, которая возглавляет группу сенаторов от демократов и республиканцев в ходе визита в Швецию, заявила 28 июня в разговоре со шведскими журналистами, передает телеканал SVT.

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Другой из приехавших сенаторов, Том Тиллис, говорит, что Швеция может рассчитывать на сильную поддержку в Конгрессе США со стороны обеих американских партий.

«Мы ожидаем, что США проведут одну из самых быстрых ратификаций», — сказал он на пресс-конференции.

Как Шейхин, так и Тиллис заверили шведских журналистов, что Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы содействовать переговорам между Швецией и Турцией.