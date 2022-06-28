Донецк, 28 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенные пункты Новобахмутовка и Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщило 28 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11:05 (совпадает с мск) — н. п. Розовка — н. п. Новобахмутовка: выпущено 6 мин калибром 120 мм; 11:10 — н. п. Новгородское — н. п. Горловка: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 11:15 - н. п. Новгородское - н. п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 6 мин калибром 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецкой Народной Республике под обстрел украинской армии попала Озеряновка.

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