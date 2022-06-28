Омск, 28 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Омске в ближайшие дни ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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По прогнозам синоптиков, 29 и 30 июня в отдельных районах Омской области ожидаются дожди, местами сильные. Порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.

Омичей просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, о непогоде предупредили жителей Красноярского края.

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