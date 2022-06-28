Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 28 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. На юге Таймырского муниципального района 29 июня ночью местами ожидается очень сильный северо-восточный ветер. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Красноярскому краю, порывы ветра будут достигать 22-27 м/с.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

В Туруханском районе и в Эвенкии прогнозируются местами порывы западного ветра 15-20 м/с, ночью местами до 23 м/с. Местами ожидаются сильные дожди, грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, Гидрометцентр предупредил о неблагоприятных погодных условиях в ряде территорий Северного Кавказа.

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