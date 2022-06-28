Лима, 28 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо призвал парламент обсудить и утвердить закон, выделяющий средства в размере двух миллиардов солей (чуть более 526 млн долларов) на продовольственный ваучер для нуждающихся граждан. Об этом пишет Prensa Latina.

Gob.pe Педро Кастильо

«Я призываю Конгресс Республики, чтобы, как только законопроект поступит [на рассмотрение], он был включен в повестку дня, обсуждён и немедленно утверждён», — сказал Кастильо во время визита в центральный перуанский регион Уанкавелика, где он упомянул о необходимости выплат в условиях дефицита, вызванного международными событиями.

Выделение средств было одобрено ранее Советом министров и поступит на рассмотрение Конгресса в ближайшие дни, добавил перуанский президент.

По словам Кастильо, законодательный орган уже оставил без движения более 30 законопроектов исполнительной власти, которые он назвал важными для улучшения качества жизни перуанцев. Среди них он упомянул законопроект о содействии широкому использованию природного газа, который добывает Перу, и законопроект, устанавливающий правовую основу для бесплатного поступления выпускников средних школ в государственные университеты, которое в настоящее время открыто для тех, кто имеет наилучшие результаты на вступительных экзаменах.

Кастильо утверждает, что в Конгрессе, который контролируется оппозиционными группами, законопроекты, направленные исполнительной властью, не имеют хода.