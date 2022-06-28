Москва, 28 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Слабая обученность украинских войск и низкий уровень подготовки иностранных наёмников приводит к «дружественному огню», военные ВСУ всё чаще стреляют друг в друга. Об этом 28 июня сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наемников всё чаще становятся причиной «дружественного огня», — сообщили в ведомстве.

В частности, миномётному обстрелу подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады ВСУ.

Кроме того, похожий случай произошёл в 28-й механизированной бригаде ВСУ, где наёмники открыли огонь на поражение по разведгруппе этого соединения. В результате удара четыре военных погибли на месте, трое получили ранения.