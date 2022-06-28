Хельсинки, 28 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Производитель лифтов и эскалаторов финская корпорация Kone прекратит деятельность в России, компания передаст российское подразделение местному менеджменту. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе компании.

(сс) kaisender Лифт

«Владельцами новой компании станут топ-менеджеры АО «КОНЕ Лифтс» генеральный директор Алексей Самкович, финансовый директор Вероника Меркулова и руководитель юридического департамента Елена Эпп», — сообщили в пресс-службе.

После того как сделка будет закрыта, корпорация и бренд Kone покинут российский рынок, компания начнет функционировать самостоятельно и под другим названием, уточнили в компании.