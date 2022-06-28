Хартум, 28 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Председатель Верховного суверенного совета Судана Абдель-Фаттах Аль-Бурхан прибыл в район города Аль-Фашика на границе с Эфиопией. Об этом 28 июня сообщает информационное агентство SUNA.

Nerizuki Абдель Фаттах аль-Бурхан

По данным журналистов, глава государства лично осмотрел последствия недавнего пограничного конфликта между суданскими и эфиопскими военными, жертвами которых стали десятки мирных жителей.

Глава государства также взял под свой личный контроль ситуацию на границе с Эфиопией, включая отправку в регион дополнительных войск.

«Визит главы Суверенного совета Судана Аль-Фашику был направлен на то, чтобы выяснить потребности региона и убедиться, что инциденты, которые произошли, не повторятся вновь», — цитирует SUNA заявление минобороны Судана.