ВСУ обстреляли из миномёта Новобахмутовку в ДНР
Донецк, 28 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел населённого пункта Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Обстрел
В 10:25 в представительстве зафиксировали удар с украинских позиций в Розовке. По Новобахмутовке выпущено шесть мин калибра 120 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, Петровский район Донецка обстрелян украинскими войсками.