Донецк, 28 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел населённого пункта Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 10:25 в представительстве зафиксировали удар с украинских позиций в Розовке. По Новобахмутовке выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, Петровский район Донецка обстрелян украинскими войсками.