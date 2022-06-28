София, 28 июня 2022, 11:19 — REGNUM В результате спецоперации, проведенной сотрудниками спецуправления полиции Болгарии, в столице страны Софии были задержаны 36 граждан Сирии, нелегально прибывших на болгарскую территорию из сопредельного государства. Об этом 28 июня сообщает БНР.
Согласно официальной информации, соответствующее задержание проходило в несколько этапов. Среди указанных лиц есть женщины, подростки и даже грудные дети. Как предполагают болгарские правоохранители, указанные граждане планировали добраться до одной из стран Западной Европы.
Ведется следствие.
В ближайшее время мигранты будут размещены в местных временных центрах для беженцев.