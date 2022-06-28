Санто-Доминго, 28 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Центр чрезвычайных операций Доминиканской Республики перевёл пять провинций в режим зеленой тревоги (минимальный) из-за ожидаемых осадков, вызванных прохождением тропической волны. Об этом пишет Prensa Latina.

Doodybutch Вид на аэропорт Пунта-Каны. Доминикана

В состоянии готовности находятся провинции Монте-Плата, Ато-Майор, Сан-Кристобаль, Санчес-Рамирес и Гран Санто-Доминго.

Центр рекомендовал населению воздержаться от пересечения рек и ручьёв с большим количеством воды и не пользоваться местами для купания в провинциях, находящихся в состоянии тревоги.

Национальное метеорологическое управление сообщило, что тропическая волна находится к югу от страны и имеет вероятность превращения в тропический циклон в 70%.