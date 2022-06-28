Представители Южной Кореи и США обсудили угрозы со стороны КНДР
Сеул, 28 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Вон Ин Чхоль провел 28 июня видеовстречу с главой Индо-Тихоокеанского командования США Джоном Акилино. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского комитета.
По их словам, высшие военные чины двух стран обсудили вопросы, касающиеся готовности противостоять внешним угрозам.
Представители Южной Кореи и США отметили, что совместная оборона двух стран сегодня «надёжнее, чем когда-либо».
Стороны согласились с тем, что продолжающиеся запуски северокорейских ракет и подготовка к ядерным испытаниям представляют собой «угрозу, подрывающую мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и в Индо-Тихоокеанском регионе».
Акилино также выразил благодарность Вон Ин Чхолю за вклад в сохранение мира в регионе и развитие альянса.