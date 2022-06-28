Сеул, 28 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Вон Ин Чхоль провел 28 июня видеовстречу с главой Индо-Тихоокеанского командования США Джоном Акилино. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского комитета.

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По их словам, высшие военные чины двух стран обсудили вопросы, касающиеся готовности противостоять внешним угрозам.

Представители Южной Кореи и США отметили, что совместная оборона двух стран сегодня «надёжнее, чем когда-либо».

Стороны согласились с тем, что продолжающиеся запуски северокорейских ракет и подготовка к ядерным испытаниям представляют собой «угрозу, подрывающую мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и в Индо-Тихоокеанском регионе».

Акилино также выразил благодарность Вон Ин Чхолю за вклад в сохранение мира в регионе и развитие альянса.