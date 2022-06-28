Париж, 28 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Международное энергетическое агентство называет водород «универсальным энергоносителем», так как он имеет широкий спектр применения и может использоваться в самых разных отраслях, включая транспорт, передает 28 июня CNBC.

hpgruesen Поезд

По данным МЭА, железнодорожный транспорт представляет собой «один из самых энергоэффективных видов транспорта». Поезда обеспечивают 9% мировых пассажирских перевозок и 7% грузовых перевозок, но при этом на них приходится всего 3% энергопотребления на транспорте.

Тем не менее железнодорожный транспорт в значительной степени зависит от нефти, которая в 2020 году составит 55% от общего потребления энергии в этом секторе. МЭА выступает за создание энергосистемы с нулевым энергопотреблением к 2050 году, и в соответствии с этими планами к середине века потребление нефти на железной дороге должно снизиться «почти до нуля».

В настоящее время несколько компаний работают над разработкой и производством поездов, использующих водород в качестве топлива. Одна из них — Siemens Mobility — объявила о том, что в 2024 году запускает свои поезда в столичном регионе Германии. Также над аналогичными проектами работают японская East Japan Railway и европейский производитель Alstom. Alstom уже перевозит пассажиров в Германии и Австрии на водородных поездах.