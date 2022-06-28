Ла-Пас, 28 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Предложение президентом Бразилии Жаиром Болсонару политического убежища бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес подтверждает причастность бразильского лидера к государственному перевороту 2019 года. Об этом заявил председатель Палаты депутатов Боливии Фредди Мамани, пишет Prensa Latina.

Facebook.com/SenadoBolivia Жанин Аньес

По его словам, боливийским властям известно, что это событие «было не только внутренним планом, но и внешним», и «мы мало-помалу видим, как весь план переворота становится гораздо более очевидным».

Ранее в одном из интервью Болсонару предложил предоставить политическое убежище Жанин Аньес, осуждённой в Боливии на 10 лет.