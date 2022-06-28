Канберра, 28 июня, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Наводнения, обрушившиеся на восточное побережье Австралии в начале текущего года, оказались третьим по величине стихийным бедствием в истории страны. Об этом 28 июня сообщил телеканал Nine News.

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Страховой совет Австралии заключил, что наводнения причинили 4,8 миллиарда долларов ущерба. Первые два места занимают циклон «Трейси», а также ливень с необычайно крупным градом, который обрушился на Сидней в 1999 году.

Рост стоимости строительных материалов и рабочей силы привел к увеличению страховых счетов.

При этом в отчете Страхового совета Австралии указали, что в общую сумму ущерба от наводнений не входит урон, нанесенный в результате наводнения имуществу граждан, которые не было застраховано, поскольку оценка его стоимость, естественно, не проводилась.