Берлин, 28 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Компания Siemens Mobility построит несколько поездов на водородном топливе столичного региона Берлин-Бранденбург в Германии — это новейший образец применения водородных технологий в железнодорожном транспорте, передает 28 июня CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Водород

В своем заявлении Siemens Mobility сообщила, что железнодорожный оператор Niederbarnimer Eisenbahn заказал ей семь поездов Mireo Plus H. В этих двухвагонных поездах будут использоваться топливные элементы и литий-ионные батареи, а их поставка запланирована на осень 2024 года.

Эксплуатацию планируется начать в декабре 2024 года. Кроме того, заказ включает в себя 10-летний контракт на обслуживание и поставку запчастей до 2034 года.

Siemens Mobility — компания, управляемая промышленным гигантом Siemens, — заявила, что поезда «полностью свободны» от выбросов CO2 и будут развивать максимальную скорость 160 километров в час.

Перейдя с дизельного топлива на водород, железнодорожная сеть «сократит ежегодные выбросы CO2 примерно на три млн килограммов и сэкономит 1,1 млн литров дизельного топлива», заявила компания в понедельник 27 июня.

Внедрение поездов с водородным двигателем является частью совместного пилотного проекта, который финансируется Берлином и Бранденбургом, а также федеральным правительством Германии.