Нью-Йорк, США, 28 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Актриса Мэри Мара умерла в возрасте 61 года. Об этом 28 июня сообщает Page Six, ссылаясь на менеджера артистки.

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По данным издания, Мара утонула во время купания в реке недалеко от её дома. «Тело Мэри было найдено сегодня утром в ее любимой реке Святого Лаврентия», — говорит менеджер. Однако вскрытия ещё не было, поэтому официального подтверждения причины смерти пока нет.

ИА REGNUM напоминает, что Мэри Мара известна благодаря главной роли в сериале «Детектив Нэш Бриджес», а также эпизодическим ролям в шоу «Скорая помощь» и «Закон и порядок».