Вашингтон, 28 июня, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Чиновники американской администрации сомневаются, что Украина сможет вернуть утраченные территории. Об этом сообщает CNN.

Whitehouse.gov Белый дом

По информации СМИ, советники президента Джо Байдена ведут обсуждения необходимости признания Украиной уступок для завершения конфликта. При этом телеканал указывает, что Вашингтон не планирует оказывать давления на Киев в этих вопросах.

По мнению одного из сотрудников Белого дома, чьё мнение приводится в материале, уменьшение территории Украины неизбежно, а возможность вернуть утраченные районы зависит от объёмов американской помощи.