* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 28 июня, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Бывший глава Службы национальной безопасности Афганистана Рахматулла Набиль утверждает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят выдать человека по имени мулла Хамдулла за своего лидера Хайбатуллу Ахундзада. Об этом сообщает «Шафакна Афганистан».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

По словам Набиля, который переиздал видео «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), этот человек выступал перед людьми на Ид аль-Фитр, а в прошлом году появился в качестве лидера радикального движения в школе «Хакимия» в Кандагаре.

Этот же человек, полагает Набиль, в качестве муллы Хайбатуллы может появиться на Ассамблее улемов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая будет сформирована вместо Лойя джирги.

До сих пор публикуется только старая фотография лидера радикалов муллы Хайбатуллы Ахундзада, и движение не смогло доказать, что он жив, после более чем десяти месяцев контроля над Афганистаном. Время от времени от имени муллы Хайбатуллы издаются приказы.

Ранее мулле Хайбатулле приписывались только решения по общей политике талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и назначению высокопоставленных правительственных чиновников, включая членов кабинета. Но недавно появились сообщения, что лидер начал издавать приказы о более приниженных вещах, например, о финансировании строительства дороги.

Читайте также: Бои в афганском Балхабе: заявления и оценки

На прошлой неделе контролируемые талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) СМИ и информационные агентства сообщили, что около 30 бизнесменов встретились с муллой Хайбатуллой в Кандагаре.

С этой встречи было опубликовано несколько фотографий, на которых снова не было ни одного изображения муллы Хайбатуллы. На снимках запечатлён ряд мужчин, сидящих в роскошно обставленной комнате, но не видно их собеседника.

На следующий день те же люди были представлены на встрече с Амир Ханом Моттаки, министром иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на которой они рассказали о своей встрече с муллой Хайбатуллой.

Информационное агентство «Бахтар» и Афганское национальное телевидение, контролируемые радикальным движением, затем выпустили видеозаписи интервью с несколькими мужчинами, которые утверждали, что встречались с муллой Хайбатуллой.

Также опубликовано видео, на котором Сираджуддин Хаккани, министр внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ходе посещения пострадавших от землетрясения районов Пактики ведет разговор по телефону, как утверждается, с муллой Хайбатуллой.

Относительно муллы Омара — первого лидера движения — существовало единственное прижизненное изображение. Это был скриншот видео церемонии в Кандагаре.

В первый период своего правления талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили публикацию фотографий и видео, изображающих живых существ.

Получив известие о смерти муллы Омара, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представили муллу Ахтара Мансура как своего лидера и опубликовали его фотографию.

После убийства муллы Ахтара Мансура новым лидером представили человека по имени мулла Хайбатулла Ахундзада. С тех пор, не считая портрета, никто его живым не видел.

Иностранные спецслужбы допускают, что мулла Хайбатулла Ахундзада мёртв, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают настаивать на том, что он жив и руководит группировкой, без публикации его фото или видео.

Читайте также: Читайте также: Лидер «Талибана» (организация запрещена в РФ) встретился с афганскими бизнесменами