* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 28 июня, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергли сообщения местных и международных источников об убийствах мирных жителей в хазарейском уезде Балхаб афганской провинции Сарипуль. Об этом сообщает Afintl.

(сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael Bracken Жители Афганистана

Обеспокоенность ситуацией в Балхабе выразили ранее международная организация Amnesty International и специальный докладчик ООН по правам человека. Представитель нынешних властей Афганистана Забихулла Муджахид назвал отчет Amnesty International «необоснованным» и заявил, что «жертв среди гражданского населения в Балхабе» не было.

В то же время специальный докладчик ООН по ситуации в Афганистане Ричард Беннет сослался на тревожные сообщения о «произвольных убийствах», «перемещении мирных жителей и других формах нарушения прав человека в Балхабе».

Он написал в Twitter, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «не давали СМИ и наблюдателям за правами человека доступ [в уезд], отключали интернет и предотвращали утечку информации». Беннет признал, что в этой ситуации трудно подтвердить, что произошло в регионе.

В то время как Amnesty International и специальный докладчик говорили об отсутствии доступа к Балхабу, представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) раскритиковал Amnesty International за то, что организации «не удалось получить никакой точной информации [из региона]».

Радикалы транслировали по афганскому государственному телевидению видеозапись выступления «богослова», в которой он восхвалял их поведение в Балхабе и утверждал, что «небезопасная обстановка в Балхабе устранена, и люди вернулись в свои дома».

Amnesty International раскритиковала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за блокирование дорог и нарушение телекоммуникационных сетей в Балхабе, а также выразила опасения о возможных убийствах и причинения вреда гражданскому населению. Организация заявила, что блокирование дорог и препятствование удовлетворению основных потребностей людей — военное преступление.

Читайте также: Афганский политик заявил о массовых расправах в уезде Балхаб