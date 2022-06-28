Краснодар, 28 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Дожди в районах Краснодарского края, в том числе на Черноморском побережье, будут идти до 4 июля. Данные синоптиков опубликовал региональный оперативный штаб.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ливень

«По данным краевого центра мониторинга и прогнозирования ЧС, в большинстве районов края и на Черноморском побережье дожди не прекратятся до 4 июля», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что затяжных дождей на территории региона не ожидается, но кратковременные сильные дожди, даже с градом, — возможны.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 28 июня в Краснодарском крае сохраняется стабильная паводковая обстановка. В столице Кубани устраняют последствия дождей, прошедших 26–27 июня.