Вашингтон, 28 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, заявило международное рейтинговое агентство Moody’s.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Двадцать седьмого июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по выпускам еврооблигаций на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт», — заявило агентство.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что впервые с 1998 года в России наступил «дефолт». По данным СМИ, зарубежные держатели российских еврооблигаций не получили выплат, и 27 июня завершился месячный срок возможного доведения средств до инвесторов.

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