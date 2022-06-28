Хельсинки, 28 июня, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Четыре человека незаконно пересекли границу России и Финляндии, проникли на финскую территорию и были обнаружены пограничниками в местечке Куйваярви на северо-востоке страны. Об этом сообщили в пресс-службе пограничной охраны Финляндии.

Jan Leineberg Флаг Финляндии

Инцидент произошел 26 июня. По подозрению в незаконном пересечении границы указанными лицами начато расследование. Кроме того, Финляндия уведомила о произошедшем российских пограничников.

По информации финских СМИ, люди, которые пересели границу, не являются российскими гражданами. В ходе задержания они заявили о желании просить убежище в Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая командующий регионального управления пограничной охраной Финляндии в области Северная Карелия Марко Турунен заявил, что Хельсинки хочет возвести заграждения на критически важных участках границы с Россией.