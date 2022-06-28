Барселона, Испания, 28 июня 2022, 09:00 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес и глава Женералитата Каталонии Пере Арагонес поприветствовали друг друга у стадиона «Камп Ноу». Об этом пишет агентство EFE.
Отмечается, что приветствие произошло дважды: во второй раз политики совершили рукопожатие по просьбе фотокорреспондентов.
Санчес и Арагонес приняли участие в 35-й церемонии вручения премии Pimec, которая отмечает лучшие бизнес-инициативы, разработанные в Каталонии в течение 2021 года в различных областях.