Барселона, Испания, 28 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес и глава Женералитата Каталонии Пере Арагонес поприветствовали друг друга у стадиона «Камп Ноу». Об этом пишет агентство EFE.

Generalitat de Catalunya Пере Арагонес

Отмечается, что приветствие произошло дважды: во второй раз политики совершили рукопожатие по просьбе фотокорреспондентов.

Санчес и Арагонес приняли участие в 35-й церемонии вручения премии Pimec, которая отмечает лучшие бизнес-инициативы, разработанные в Каталонии в течение 2021 года в различных областях.