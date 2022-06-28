Мадрид, 28 июня, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл 27 июня в Испанию для участия в саммите НАТО, который пройдет в Мадриде 29–30 июня. Об этом сообщает Yonhap News.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Напомним, что Южная Корея не является членом НАТО, однако страна приглашена на саммит в качестве партнёра организации наряду с Японией, Австралией и Новой Зеландией. Юн Сок Ёль станет первым президентом Южной Кореи, который примет участие в саммите НАТО.

Сообщается, что 28 июня южнокорейский лидер встретится с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

29 июня Юн Сок Ёль примет участие в трехсторонней встрече с участие президента США Джо Байденом и премьер-министром Фумио Кисидой, проведет двусторонние встречи с лидерами Нидерландов, Польши, Дании, а также встретится с королем Испании Филиппом VI.

30 июня южнокорейский лидер встретится с коллегами из Чехии и Великобритании.