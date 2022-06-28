Канберра, 28 июня, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Власти Австралии изыскивают возможность нарастить военную помощь захватившему власть на Украине нацистскому режиму, прежде всего за счёт дополнительных поставок бронированных автомобилей Bushmaster. Об этом вице-премьер, министр обороны Ричард Марлз 28 июня заявил в ходе выступления перед журналистами в Канберре.

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

По его словам, Австралия стремится «поддержать Украину на фоне российского вторжения», изучая разные способы увеличения направляемой Киеву помощи.

Ричард Марлз «Рассматриваются просьбы Украины об отправке дополнительной партии бронированных армейских автомобилей Bushmaster и иные способы поддержки».

Марлз отметил, что Киеву было передано ещё не всё «обещанное ранее Австралией военное оборудование». В настоящее время сформированное в мае австралийское правительство прорабатывает «новый пакет» помощи, который «появится достаточно скоро».

Напомним, Австралия ранее уже передала киевскому режиму гаубицы M777, 14 бронетранспортёров M113AS4, 20 бронированных автомобилей Bushmaster, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), различное противотанковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение на сумму более 285 млн австралийских долларов ($198 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, Украине были переданы первые четыре бронетранспортёра M113AS4 из 14 обещанных Австралией.