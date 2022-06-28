Вашингтон, 28 июня, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Лидеры стран «Большой семёрки» обсуждают возможность ограничений цен на российский газ. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Gazprom.ru Газ

По информации агентства, после завершения саммита будет объявлено о поручении профильным министерствам изучить возможность ограничений цен на природный газ из России. Кроме того, в итоговом заявлении лидеров «семёрки» будет упомянуты и механизмы ограничений цен на российскую нефть.

Ранее президент США Джо Байден и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что Соединённые Штаты и Евросоюз будут искать новые способы ограничить доходы России от поставок энергоносителей.