Москва, 28 июня, 2022, 08:30 — ИА Регнум. За присоединением Финляндии и Швеции к НАТО последует расширение сухопутных границ альянса с Россией, что повлечет за собой ответные шаги со стороны Москвы. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Безусловно, мы будем готовы к ответным шагам. В случае такого расширения НАТО протяженность его сухопутных границ с Россией вырастет более чем вдвое», — сказал Медведев в интервью изданию «Аргументы и факты».

Он добавил, что присоединение указанных стран к альянсу приведет к тому, что «безъядерный статус Прибалтики уйдет в прошлое», а группировка сухопутных сил и военно-морского флота там будет нарастать. От этого не в восторге даже жители Швеции и Финляндии, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс. Однако Турция как член НАТО до сих пор блокировала их заявки, ссылаясь на мягкое отношение в обеих странах к организациям, которые Анкара считает террористическими, таким как Рабочая партия Курдистана.

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