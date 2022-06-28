Вашингтон, 28 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Консультации по укреплению экономических связей и развитию торговли провели в Вашингтоне представители властей США и администрации Тайваня. Об этом говорится в распространенном 27 июня заявлении представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

В заявлении, которое приводит ТАСС, отмечается, что во время консультаций сторонами была подтверждена общая заинтересованность в разработке путей углубления экономических и торговых отношений США и Тайваня, а также «продвижения взаимных торговых приоритетов, основанных на общих ценностях, и содействия инновациям и инклюзивному экономическому росту».

Также указывается, что во время переговоров была обсуждена разработка амбициозной дорожной карты для консультаций по достижению соглашений по обязательствам, которые охватывают «ряд областей торговли, включая сельское хозяйство, борьбу с коррупцией, малые и средние предприятия, цифровую торговлю, окружающую среду, государственные предприятия, а также «нерыночную политику и практику».

«Соединенные Штаты и Тайвань имеют давние торговые и инвестиционные отношения, основанные на общих ценностях. Эта инициатива откроет рыночные возможности, будет способствовать инновациям и созданию инклюзивного экономического роста для наших работников и предприятий», — приводятся в заявлении слова заместитель Тай — Сары Бьянки.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Тайвань разместил свой национальный флаг перед первым арктическим научно-исследовательским центром в городе Лонгйире на острове Шпицберген.