Москва, 22 июля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Некоторые учёные уверены, что экстремальная жара в Северном полушарии летом 2023 года, вызвавшая множество температурных рекордов, связана с изменениями климата, другие высказываются более осторожно, сказано в материале обозревателей РИА Новости 22 июля.

JIM LO SCALZO/EPA/TASS

«Судя по тенденции последних лет, такие блокирующие атмосферные аномалии станут возникать чаще, но, чтобы это подтвердить, нужны наблюдения. Подобные явления исследуют с помощью климатических симуляций», — цитирует агентство доцента климатологии Малькольма Мистри.

Экстремальные явления фиксируются почти во всех частях полушария, напоминают авторы: в Канаде — беспрецедентные лесные пожары, в США, Европе и северной части Китая — аномальные волны тепла, нагрев Мирового океана — выше средних значений почти на градус.

Температурные рекорды фиксируются в Китае, на юге США и в ряде европейских стран. Медики предупреждают граждан из групп риска, власти закрывают для посещения отдельные объекты. Число «избыточных» смертей может резко вырасти, отмечают эксперты.

Весной 2023 года у берегов Перу зафиксировали признаки приближения Эль-Ниньо, тёплой фазы Южной осцилляции, которая возникает раз в несколько лет и приводит к аномальному перегреву Тихого океана, что сказывается и на погоде в остальных частях света, сказано в публикации.

Аномальная жара связана со сбоями в общей циркуляции атмосферы, которые приводят к тому, что в некоторых частях света скапливается избыточное количество тепла, там фиксируется экстремальная жара и формируются «тепловые купола», в то время как в других регионах температура даже ниже обычной, отметили эксперты.

Прогноз о продолжительности экстремальных погодных явлений дать пока затруднительно, более точно можно будет говорить через несколько недель, резюмируют авторы.

Ранее биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов в беседе с ИА Регнум отметил, что температурные рекорды и прогнозы о 50-градусной жаре в Европе — проявления глобального потепления, которое сулит человечеству большие проблемы.