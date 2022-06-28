Луганск, , 08:15 — REGNUM Союзные силы России и Луганской Народной Республики прошли примерно треть территории Лисичанска, сообщил 28 июня в личном телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Флаг ЛНР Цуканов М.В

Он рассказал, что в городе идут стрелковые бои возле стадиона «Шахтёр». С северной стороны Лисичанска союзники закрепились на правой стороне реки Северский Донец и оборудуют плацдармы для дальнейшего наступления. Также шли бои внутри посёлков Малорязанцево и Верхнекаменка.

«С восточной стороны союзные силы зашли и на территорию НПЗ «Линик» и продолжают выдавливать боевиков с территории предприятия, — рассказал Мирошник. — На НПЗ все ещё продолжают находиться украинские террористические подразделения».

По его словам, с территории одного из цехов завода они открыли огонь по городу из артиллерии и РСЗО, что привело к повреждениям построек.