Новоуральск, Свердловская область, , 08:01 — REGNUM В Свердловской области спасатели помогли троим рыбакам выбраться из озера Аятского. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Рыбак Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Среди них был подросток. Оказалось, что их моторная лодка заглохла на воде, а на вёслах плыть не удавалось из-за высокой волны и сильного ветра. Рыбаки подали сигнал бедствия, позвонили по номеру 112. На помощь им прибыл и. о. руководителя инспекторского участка центра Госинспекции по маломерным судам Дмитрий Буров. С помощью одного из находившихся на берегу судовладельцев он добрался до рыбаков и пересадил их в исправную лодку, а неисправную взял на буксир.

Спустя несколько минут потерпевшие были на берегу. Они сильно замёрзли, однако не получили травм и отказались от госпитализации.