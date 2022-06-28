Париж, , 07:43 — REGNUM Рекомендацию носить маски в общественных местах дала жителям Франции глава минздрава страны Бриджит Бургиньон. Об этом 28 июня сообщает Sky News.

В маске

Бургиньон уточнила, что в стране зарегистрирован самый высокий показатель новых случаев заражения коронавирусом за сутки с 18 апреля, в течение 24 часов 27 июня было зарегистрировано 17 601 случай заражения. Именно с ростом заболеваемости и связана рекомендация главы минздрава Франции о ношении масок.

Рост новых случаев инфицирования наблюдается в стране с конца мая. По словам Бургиньон, такая тенденция может означать начало новой волны коронавируса. Глава минздрава Франции рекомендовала носить лицевые защитные маски в закрытых помещениях, в том числе в общественном транспорте, в магазинах и на предприятиях. По мнению Бургиньон, соблюдать такую меру предосторожности — это гражданский долг каждого здравомыслящего человека.

«Я не говорю, что это должно быть обязательным, но я прошу французов надевать маску в общественном транспорте. Я не просто советую это, я прошу об этом», — заявила глава минздрава Франции.

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