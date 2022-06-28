Амстердам, 28 июня, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Газовый кризис в любой из стран ЕС спровоцирует «эффект домино» и быстро распространится по всему Евросоюзу, заявил министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен 27 июня в интервью изданию Politico.

aussiegall Эффект домино

Глава ведомства считает, что такая цепь событий может произойти, если часть стран не успеет заполнить 80% своих газовых хранилищ до 1 ноября. К числу подобных государств Йеттен отнес Германию.

Вместе с тем, по словам главы ведомства, важно, чтобы отдельные страны ЕС смогли бы заполнить свои газовые хранилища до указанного срока. Он подчеркнул, что, если все страны в Северо-Западной Европе дойдут до третьей фазы экстренного плана по газу и «используют все меры для борьбы с дефицитом топлива», то властям Нидерландов придется рассмотреть вопрос об увлечении объемов добычи на месторождении в Гронингене.

Йеттен напомнил, что указанный объект планируется полностью закрыть не позднее 2024 года, поскольку его считают очень вредным с точки зрения экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня нидерландские власти отменили ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год для экономии газа.