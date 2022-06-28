Москва, 28 июня, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Камчатские судоремонтные предприятия получат помощь от Фонда развития промышленности, об этом шла речь на рабочей встрече в Москве губернатора края Владимира Солодова с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Судоремонтная отрасль на Камчатке занимает второе место по объёму промышленного производства, но в нынешних условиях она испытывает определённые трудности и нуждается в поддержке.

«Сегодня мы видим возросший спрос на ремонт рыболовных судов, а также служебного, коммерческого и государственного флота. Отечественный судоремонт стал особенно актуальным в виду введённых санкций, в зарубежных странах он не только дорогой, но и длительный из-за переходов судов на большие расстояния. Сегодня мы заручились поддержкой министра с точки зрения источников финансирования отрасли из разных ведомственных программ», — прокомментировал Солодов.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что ведомство подготовило пилотный проект по обнулению ставки НДС для предприятий, осуществляющих гражданский судоремонт на Дальнем Востоке, в Арктике, Крыму и Севастополе.

Как сообщало ИА REGNUM, на создаваемом на Камчатке судоремонтном кластере появятся 250 новых высокопроизводительных рабочих мест. Комплекс поддержит развитие транспортного коридора «Северный морской путь» и потребности рыбопромышленных компаний края.