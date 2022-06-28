Владивосток, 28 июня, 2022, 07:21 — ИА Регнум. В школах Приморья планируют открывать специализированные морские классы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дальрыбвтуз Учебный фрегат «Паллада»

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Региональный министр образования Эльвира Шамонова и главный федеральный инспектор по Приморью Сергей Грызыхин посетили Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет и учебное парусное судно «Паллада», где обсудили перспективы развития морского образования и методы профориентации в молодежной среде.

«Приморье — морской регион, и, конечно, многие ребята здесь хотят связать свою профессиональную судьбу с морем. Мы думаем о перспективе создания на базе общеобразовательных школ и центров допобразования специализированных морских классов, где ребята будут знакомиться с морскими профессиями и приобретать первые навыки моряков. В этом смысле парусник «Паллада», безусловно, может служить ярким примером успешного опыта приобщения юношей и подростков к морскому делу», — считает Шамонова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининграде у воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища началась ежегодная морская практика.