Калининград, , 02:06 — REGNUM В Калининграде у воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища началась ежегодная морская практика. Об этом 7 сообщает пресс-служба ВМФ России на сайте Минобороны РФ.

«Помимо профильных занятий на территории училища, юные моряки посещают музеи, воинские части и соединения Балтийского флота, где ещё больше погружаются в специфику выбранной профессии», — говорится в сообщении.

Старшие воспитанники — учащиеся 5-го курса — посетили бригаду надводных кораблей Балтийского флота (БФ), где в ходе одного дня ознакомились с устройством и тактико-техническими возможностями кораблей на воздушной подушке и новейших корветов ВМФ России, включая корвет «Гремящий».

"Нахимовцы окунулись в повседневную организацию корабельной службы, познакомились с условиями быта и жизни военных моряков».

Во время посещения крепости Пиллау и музея Балтийского флота, расположенного в главной базе БФ в Балтийске, нахимовцы познакомились с историей образования Калининградской области, ключевыми вехами создания и развития Балтийского флота, подвигами моряков-балтийцев.

Морская практика, в рамках которой все нахимовцы смогут попробовать себя в роли будущих моряков, продлится в течение двух недель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища (КНВМУ) 3 апреля прошла торжественная церемония открытия памятника великому российскому флотоводцу адмиралу Павлу Степановичу Нахимову и ритуал посвящения учащихся в нахимовцы.

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