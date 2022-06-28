Петропавловск-Камчатский, 28 июня, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов распорядился оказать помощь семьям, близкие которых погибли 25 июня при пожаре в жилом доме в Мильково, а также спасшейся женщине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Пожар

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В доме находились три квартиры. Одна из них пустовала. Во второй во время пожара погибли пенсионерка и её внуки, которые приходились друг другу двоюродными братьями. Проживающей в третьей квартире женщине удалось спастись.

«Немыслимая трагедия, которая потрясла всех нас. Трудно передать словами все чувства, вызванные этими страшными известиями о гибели детей и их бабушки. Как и все жители Камчатки, передаю свои слова поддержки семьям погибших», — сказал Владимир Солодов.

Организацию похорон полностью взяли на себя власти Мильковского района. Семьи получат материальную помощь из местного и краевого бюджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи СК РФ на Камчатке сообщили о гибели двоих детей и взрослого в результате пожара в селе Мильково.