Петропавловск-Камчатский, , 09:35 — REGNUM Следователи СК РФ на Камчатке сообщили о гибели двоих детей и взрослого в результате пожара в селе Мильково.

По версии следствия, утром 25 июня в частном жилом доме по ул. Сибирская села Мильково произошёл пожар, в ходе тушения внутри были найдены тела трёх человек — 63-летней женщины и двух детей, 13 и 9 лет, с ожогами и признаками отравления угарным газом.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным регионального отделения СК РФ, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.