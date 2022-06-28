Сан-Сальвадор, , 07:09 — REGNUM В Сальвадоре члена уличной банды Mara Salvatrucha (MS-13), обвинённого в убийстве более 20 человек, суд приговорил к тюрьме более чем на тысячу лет. Об этом пресс-служба генеральной прокуратуры республики 27 июня сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Стены тюрьмы (cc) Mariya Sarkazm

пресс-служба генпрокуратуры Сальвадора «Сесар Альфредо Ромеро Чавес… был признан виновным в многочисленных преступлениях и приговорён к 1090 годам тюрьмы».

Отмечается, что среди погибших от его рук были и сотрудники правоохранительных органов. Суд также вынес обвинительные приговоры за тяжкие и особо тяжкие преступления ещё 93 членам банды Чавеса.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Сальвадора принял решение продлить введённый в марте режим чрезвычайного положения в стране для борьбы с преступностью. Принятые в конце марта властями изменения в законодательстве позволили значительно увеличить сроки наказания как для рядовых участников уличных банд, так и для главарей.

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