Тегеран, , 09:15 — REGNUM 27 июня специальный представитель президента Ирана Ибрагима Раиси по Афганистану Хасан Каземи Коми и министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев обсудили пути содействия решению проблем Афганистана и установлению прочного мира и стабильности в стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Афганистан

Каземи Коми и Кулубаев встретились и провели переговоры в Бишкеке. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии ситуации в Афганистане и путях решения кризиса в этой стране.

Подчеркнув необходимость проведения переговоров с афганским правительством для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации в стране, Кулубаев отметил, что любая эскалация в Афганистане может негативно сказаться на вопросах региональной безопасности.

Обе стороны также договорились продолжить политические переговоры в целях решения афганского кризиса, при этом поддержка народа пострадавшей от войны страны должна быть направлена на построение мирного и стабильного Афганистана.