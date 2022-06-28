Найроби, , 04:54 — REGNUM Крупнейший и старейший университет Кении, Университет Найроби, провел 24 июня предварительный раунд конкурса на знание китайского языка для иностранных студентов колледжей, сообщает агентство Синьхуа.

Найроби

В конкурсе приняли участие в общей сложности 15 студентов из институтов Конфуция при четырех государственных университетах Кении. Одетые в элегантные костюмы, юные конкурсанты поразили судей своим знанием разговорного китайского языка, традиционной музыки, танцев и боевых искусств.

Конкурс, организованный Центром языкового образования и сотрудничества при Министерстве образования Китая и Посольством Китая в Кении в партнерстве с Институтом Конфуция при Университете Найроби, собрал аудиторию из студентов университетов и старшеклассников, преподавателей и руководителей предприятий.

Советник-посланник посольства Китая в Кении Чжао Сиюань сказал, что конкурс на знание китайского языка предоставил платформу для укрепления китайско-кенийских культурных связей и дружбы, добавив, что язык и культура остаются ключевыми строительными блоками двустороннего сотрудничества.

Вице-канцлер Университета Найроби Стивен Киама сказал, что китайский язык завоевал популярность среди молодых кенийцев и предоставит больше возможностей для карьерного роста. Хансник Омонди Отьено из Института Конфуция при Университете Найроби получил первую премию. Он отправится в следующий раунд.