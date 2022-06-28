Шри-Джаяварденепура-Котте, 28 июня, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Запрет на продажу топлива частным лицам до 10 июля ввели власти Шри-Ланки из-за топливного кризиса в стране, заявил журналистам официальный представитель правительства республики Бандула Гунавардане.

paulbr75 Заправка автомобиля

Он отметил, что заправочные станции могут обслуживать автомобили государственных служб, а также транспортные средства представителей сферы здравоохранения, распространения продуктов питания и сельскохозяйственного сектора.

Гунавардане добавил, что власти страны призывают граждан подать заявку на работу на период указанных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня австралийский министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что Австралия выделяет Шри-Ланке $50 млн для преодоления последствий экономического кризиса.

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